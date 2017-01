Bram Peper: 'Zet PvdA niet bij grof vuil'

Bram Peper

Bram Peper heeft een boek samengesteld met de titel "Haalt de PvdA 2025?"

Zelf durft de Rotterdamse oud-burgemeester de vraag of zijn partij over acht jaar nog bestaat niet met een duidelijk 'ja' of 'nee' te beantwoorden. "De toekomst is onzeker, maar ik hoop dat de kiezers de partij niet bij het grof vuil zetten."



Naast Peper, geven acht andere partijleden en buitenstaanders hun visie op de toekomst. Het gaat al langere tijd niet goed met de politieke partij.



In de peilingen scoort de PvdA extreem laag. Volgens Bram Peper is er een échte kans dat de partij bij de volgende verkiezingen in 2025 niet meer meedoet.



Twintig zetels

Voor de komende verkiezingen heeft de partij minstens twintig zetels nodig volgens de oud-burgemeester van Rotterdam. "Dan zou er een coalitie gevormd kunnen worden door vier partijen: CDA, VVD, D66 en PvdA.''



Op de vraag hoe het komt dat de partij het zo slecht doet, antwoordt Peper dat de partij de tijd had moeten nemen om uit te leggen welke concessies ze hebben gedaan in de coalitie met de VVD.



"In Duitsland hebben ze dat beter gedaan, daar hebben ze een maand de tijd genomen om de keuzes goed uit te leggen en daarna pas te stemmen." Volgens Peper denkt de aanhang van de PvdA hier dat "er weer niet is bereikt wat er in het programma staat."