Rotterdam verwijdert 'kunst' van verkeersborden

De gemeente Rotterdam is begonnen met het schoonmaken van verkeersborden in de stad, die zijn bewerkt door de Franse kunstenaar Clet Abraham. Het gaat bijvoorbeeld om stopborden, die met stickers zijn veranderd in grappige afbeeldingen.

Abraham begon in november in Rotterdam met het beplakken van de verkeersborden in Rotterdam. Eerder deed hij dat al in andere steden, zoals Amsterdam en Brussel.Mensen van Stadsbeheer halen de stickers nu weg, omdat ze een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, zegt Brigitte Moratis van de gemeente.''We vinden het absoluut creatief en mooi maar het zijn verkeersborden en die moeten duidelijk zijn. Daar zijn ze voor.''Volgens Moratis zou het einde zoek zijn als ze de stickers zouden laten zitten: ''Waar is de grens? Gaat er strak papier mache omheen, dat kan niet.''''We hebben daar afspraken over, ook in de Wegenverkeerswet. Het moet voldoen aan een aantal eisen en dit hoort er niet bij . Hoe leuk het ook is, wat het is ongelofelijk grappig.''De kosten voor het schoonmaken zijn volgens de gemeente nihil en worden niet verhaald op de kunstenaar.