Brug over de Noord opnieuw kort in storing

De Brug over de Noord was donderdagochtend weer in storing. Het brugdek ging omhoog en niet meer naar beneden. Twee weken geleden waren er ook al problemen met de brugklep bij Alblasserdam.





De Brug over de Noord is vooral belangrijk voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen, omdat die niet door de tunnel onder de noord mogen rijden. De brug ging op 11 januari ook niet meer dicht. Het brugdek stond toen



Een monteur van Rijkswaterstaat had de storing rond 11.30 uur opgelost. Donderdagavond om 22.00 uur vinden er tests plaats aan de brug om de oorzaak van de storing te achterhalen.