Rotterdamse kinderen voor een dag baas van Deloitte

Lia en Nelson

Lia Salman (13) en Nelson Adomah (11) uit Rotterdam-Vreewijk zijn voor een dag de baas van Deloitte Nederland. Ze zijn twee van de tweehonderd kinderen die donderdag mee doen aan De Baas van Morgen.

Donderdagochtend werden Lia en Nelson opgehaald door de chauffeur van de directie van Delloite.



"Het is een Porsche!!", roept Nelson enthousiast als de dienstwagen komt voorrijden. De directeur van Deloitte, Mario van Vliet, houdt de deur voor de kinderen open. Ze gaan hem vandaag vervangen in zijn kantoor op de Kop van Zuid.



"Ze mogen vandaag achter mijn bureau zitten en we laten ze ook echt werken, " vertelt Van Vliet. "Ze krijgen de opdracht om te onderzoeken hoe gezond ons bedrijf is. Zowel financieel als de gezondheid van ons personeel."



Lia en Nelson hebben zich speciaal voor deze dag 'netjes' gekleed. Lia is in het zwart en draagt een grote, zwarte hoed. Nelson in een wit overhemd en een groene spencer. "Ik wil later ook ondernemer worden," zegt hij. Lia wil liever chirurg worden.



Het jaarlijkse project is bedoeld voor kinderen die opgroeien in achterstandswijken. Op deze manier kunnen ze kennis maken met het bedrijfsleven en geïnspireerd raken om een goede opleiding te volgen.