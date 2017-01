Staat Poortgebouw doorn in oog van Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat een 'zeer serieus gesprek' voeren met de eigenaar van het Poortgebouw op Zuid. Het monumentale pand dreigt in verval te raken door achterstallig onderhoud. "Dat is een doorn in het oog van het college", zei wethouder Pex Langenberg donderdag tegen de gemeenteraad.

De Erfgoedvereniging Heemschut sloeg begin deze week alarm over de staat van het Poortgebouw op de Stieltjesstraat. De schade is aan de buitenkant goed te zien. De vereniging wil dat de gemeente de eigenaar aanspreekt op het onderhoud.Het Poortgebouw is in particulier bezit. Volgens Langenberg is eerder al contact geweest met de eigenaar, maar dat heeft nog niet veel geholpen. "We willen nu ook binnenkijken, want dat was hiervoor nog niet zo 1,2,3 vanzelfsprekend."Langenberg zegt dat de eigenaar volgens de erfgoedwet verplicht is het pand te onderhouden. De gemeente maakt op korte termijn opnieuw een afspraak met de eigenaar. "We verhogen de druk en schromen niet alle wetten te hanteren. We willen voor de zomer helderheid."