Woningprijs steeg minst in Rotterdam

Foto: Wikipedia

In Rotterdam zijn de woningprijzen in vergelijking met andere grote steden het minst gestegen, zo blijkt uit cijfers van het CBS.. De prijs per vierkante meter woonruimte werd in Rotterdam 7 procent duurder.

Gemiddeld kost een vierkante meter woonruimte in Rotterdam nu 2100 euro.



Amsterdam blijft de duurste stad van het land. Daar moest voor een vierkante meter woonruimte 5000 euro worden neergeteld, 43 procent meer dan in 2015.