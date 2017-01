Grootste show ooit voor DJ Paul Elstak in Ahoy

Paul Elstak

De Rotterdamse hardcore-dj Paul Elstak geeft dit voorjaar een optreden in Ahoy. Het wordt op 15 april zijn grootste show ooit. Er kunnen ongeveer 15.000 bezoekers in Ahoy.

Elstak was in de jaren '90 van de vorige eeuw een van de grondleggers van de Nederlandse hardcoremuziek. Hij werd bekend met hits als 'Rainbow in the Sky' en 'Promised Land'.



DJ Paul krijgt hulp van andere bekende dj's uit de jaren '90, zoals Darkraver en DJ Korsakoff.