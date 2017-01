'Tientallen nieuwe windmolens voor regio Rotterdam'

Als het aan de provincie ligt, krijgt de regio Rotterdam komende tijd 35 nieuwe windmolens. In de hele regio zijn 23 plaatsen aangewezen, blijkt uit een plan van de Gedeputeerde Staten dat donderdag is gepresenteerd.

Eerder meldde de provincie dat het ging om zestig windmolens, maar dat blijkt niet te kloppen. Er is onderzoek gedaan naar waar de turbines zouden kunnen komen. Daaruit is gebleken dat er plek is voor zestig molens. 35 daarvan komen er daadwerkelijk."We vliegen het breed aan, zodat locaties nog kunnen afvallen als gemeenten bezwaar hebben", verklaart een woordvoerder van de provincie. "Uiteindelijk komen er maximaal 35 windmolens. Zoveel hebben we er nodig."De windmolens kunnen verspreid over de hele regio komen te staan. Volgens de provincie is onder meer ruimte voor zes molens op de bedrijventerreinen Prisma en Bleizo in Lansingerland en drie langs de N57 in Brielle.Daarnaast kunnen twintig turbines in Nissewaard komen. De beoogde locaties zijn natuurgebied Beerenplaat (zes molens), Zuidland (tien molens) en Hartel Oost (vier molens).Verder zouden er vijftien windmolens in Rotterdam, zes in Vlaardingen, drie in Hellevoetsluis, twee in Schiedam, twee in de Albrandswaard, twee in Krimpen aan den IJssel en één in Barendrecht kunnen komen.Op sommige plekken zijn ook turbines geschrapt. Zo zouden er eerst in een natuurgebied langs de Oude Maas in Barendrecht ook windmolens komen. Die komen niet terug in de nieuwe plannen van de provincie.Het is de bedoeling dat in de provincie Zuid-Holland in 2020 735,5 megawatt aan windenergie wordt opgewekt. Momenteel levert het Rotterdamse havengebied al 300 megawatt energie en de turbines op Goeree-Overflakkee zijn goed voor 225 megawatt.Om de doelstelling voor 2020 te halen moet er nog 150 megawatt worden opgewekt. Daarvan is 45 megawatt al gerealiseerd. De 35 nieuwe windmolens moeten de resterende 105 megawatt opleveren.Het aantal megawatt dat overblijft, moet worden opgewekt in onder meer de Hoeksche Waard.De provincie hoopt dat de plannen voor komende zomer dicht getimmerd zijn, zodat de plannen na de zomer definitief kunnen worden gemaakt. Dan wordt ook besloten welke 35 van de zestig windmolens er daadwerkelijk komen. In 2020 moeten de nieuwe molens er staan.Gemeenten en bewoners kunnen nog bezwaar maken tegen de komst van de turbines. Inwoners van een aantal plaatsen hebben al aangegeven dat zij de de windmolens niet zien zitten vanwege geluidsoverlast en horizonvervuiling.Zij kunnen het bezwaar in het voorjaar indienen, zegt de provincie.Naast de windmolens in de regio Rotterdam komen er ook vijf in de regio Den Haag. Het gaat om drie windmolens in Delft en twee in Pijnacker-Nootdorp.De nieuwe plannen van de provincie staan los van eerdere beoogde windmolenlocaties in bijvoorbeeld de Hoeksche Waard. De vijf turbines die in Binnenmaas komen, zijn niet geschrapt."Die molens waren al bestemd dus daar gaat dit nieuwe plan niet over", verklaart een woordvoerder van de provincie. "We hebben die molens nog steeds nodig om in 2020 735,6 megawatt windenergie op te wekken."