'Zestig nieuwe windmolens in regio Rotterdam'

Foto: archief

Als het aan de provincie ligt, krijgt de regio Rotterdam komende tijd zestig nieuwe windmolens. Het gaat om turbines op 23 plekken, blijkt uit een plan van de Gedeputeerde Staten dat donderdag is gepresenteerd.

De windmolens komen verspreid over de hele regio te staan. De provincie is van plan onder meer zes molens op de bedrijventerreinen Prisma en Bleizo in Lansingerland neer te zetten en drie langs de N57 in Brielle.



Daarnaast moeten twintig turbines in Nissewaard komen. De beoogde locaties zijn natuurgebied Beerenplaat (zes molens), Zuidland (tien molens) en Hartel Oost (vier molens).



Verder komen er vijftien windmolens in Rotterdam, zes in Vlaardingen, drie in Hellevoetsluis, twee in Schiedam, twee in de Albrandswaard, twee in Krimpen aan den IJssel en één in Barendrecht.



735 megawatt

Het is de bedoeling dat in de provincie Zuid-Holland in 2020 735,5 megawatt aan windenergie wordt opgewekt. Momenteel levert het Rotterdamse havengebied al 300 megawatt energie en de turbines op Goeree-Overflakkee zijn goed voor 225 megawatt.



Om de doelstelling voor 2020 te halen moet er nog 150 megawatt worden opgewekt. De zestig nieuwe windmolens moeten in totaal 180 megawatt opleveren.



Komende zomer

De provincie hoopt dat de plannen voor komende zomer dicht getimmerd zijn, zodat de bouw van de windmolens na de zomer kan beginnen. In 2020 moeten de zestig nieuwe molens er staan.



Gemeenten en bewoners kunnen nog bezwaar maken tegen de komst van de turbines. Inwoners van een aantal plaatsen heeft al aangegeven dat zij de de windmolens niet zien zitten vanwege geluidsoverlast en horizonvervuiling.



Zij kunnen het bezwaar in het voorjaar indienen, zegt de provincie.



Haaglanden

Naast de windmolens in de regio Rotterdam komen er ook vijf in de regio Den Haag. Het gaat om drie windmolens in Delft en twee in Pijnacker-Nootdorp.