Feyenoord doet aangifte tegen vloggers

Still uit de video op YouTube

Feyenoord gaat aangifte doen tegen de twee makers van Youtube-filmpjes omdat ze hebben ingebroken in De Kuip. Volgens de club is er sprake van huisvredebreuk. Op beelden is te zien hoe ze een hek overklimmen en over het veld lopen.





Het is niet voor het eerst dat Feyenoord last heeft van dit soort vloggers. Eerder slaagden twee anderen met nep-perskaarten op het veld te komen tijdens een Europa-League wedstrijd. Tegen hen is toen ook aangifte gedaan.Feyenoord gaat nu kijken hoe dit soort mensen buiten de deur te houden.