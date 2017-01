De Nooijer: 'Geen wijzigingen tegen SC Cambuur'

FC Dordrecht-trainer Gérard de Nooijer

Gérard de Nooijer start zaterdagavond in de competitiewedstrijd tegen SC Cambuur met dezelfde basisopstelling als tegen Jong FC Utrecht. "Ik ga geen dingen wijzigen tegen SC Cambuur", aldus de oefenmeester van FC Dordrecht. De trainer beschikt over een fitte selectie. Hij kan alleen nog geen beroep doen op aanvaller Jafar Arias, die eind september zijn been op twee plaatsen brak in de wedstrijd tegen FC Volendam.

Tijdens de donderdagochtendtraining ging aanvaller Joël Thomas eerder naar de kleedkamer, maar volgens de trainer is de Franse spits gewoon inzetbaar. "Hij verdraaide zijn knie een klein beetje. Ik denk dat het geen probleem is voor zaterdag."



FC Dordrecht hoopt in Leeuwarden een goed vervolg te geven aan de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. "De eerste helft speelden we heel goed combinatiespel. Het positiespel was goed en we hebben goede goals gemaakt. De tweede helft was wat minder, maar dat is ook inherent aan een heel jonge ploeg. Maar een 3-0 schept natuurlijk vertrouwen", aldus De Nooijer over de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht.



De trainer wil het in de wedstrijd tegen SC Cambuur verdedigend nog compacter houden. "We willen het verdedigend nog beter neerzetten. Je speelt tegen een club die gisteren in de beker van FC Utrecht heeft gewonnen. Het is een goede ploeg. Ze gaan steeds beter spelen. Het is een ploeg die een moeilijk systeem speelt, 5-3-2. Dat is altijd lastig om tegen te voetballen."



De Nooijer weet niet of het bekeravontuur van SC Cambuur een voor- of een nadeel is voor zijn ploeg. "Bekerwedstrijden zijn altijd heel anders. Het is knap dat zij daar 2-2 spelen en na strafschoppen winnen. Maar het kan ook een voordeel zijn. Ze hebben 120 minuten gespeeld op een zwaar veld. De vermoeidheid gaat dan ook meespelen. We hopen dat dat een beetje in ons voordeel is", legt hij uit.



Begin van dit seizoen verloor FC Dordrecht van nog met 1-0 van SC Cambuur. Al vroeg in de eerste helft kreeg Amevor een rode kaart, waardoor de Dordtenaren ruim een uur met tien man moesten spelen. "Cambuur heeft nu twee andere trainers. Ze spelen een heel ander soort voetbal. Dit wordt een ploeg die mee gaat doen om de nacompetitie. We stonden vorige keer inderdaad al snel met tien man, dus ik ga niet meer naar die wedstrijd kijken."



Contracten

Marlon Slabbekoorn traint ook deze week nog mee op De Krommedijk. "We hebben afgesproken dat hij meetraint. Dan zien we over enkele maanden of hij een meerwaarde heeft of niet. Dat hebben we ook zo afgesproken met zijn zaakwaarnemer, dus dat wachten we gewoon af", legt De Nooijer uit.



De afgelopen weken hebben verschillende spelers een contract getekend (Anthony Berenstein, Bradley de Nooijer, Shaquille Pinas) of hun contract verlengd (Sai van Wermeskerken). De trainer is echter duidelijk wanneer hij een vraag over eventuele nieuwe aanwinsten krijgt. "Nee, heel duidelijk nee", aldus De Nooijer.



Vermoedelijke opstelling FC Dordrecht: Coremans, Van Wermeskerken, Amevor, De Nooijer, Pinas; Boogers, Kramer, Daniëls, Touré, Godee; Thomas



FC Dordrecht, de huidige nummer 18 van de Jupiler League, speelt zaterdagavond een competitiewedstrijd tegen SC Cambuur, de huidige nummer 9 van de ranglijst. In Leeuwaarden wordt er om 19:45 afgetrapt.