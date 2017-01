Jacobs: 'Karsdorp doorschuiven naar het middenveld'

Rob Jacobs

Voormalig Feyenoord-speler Rob Jacobs verwacht dat het kwartfinaleduel donderdagavond in de KNVB-beker tegen Vitesse moeilijk gaat worden voor Feyenoord vanwege het gemis van Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena en de eventuele afwezigheid van Jens Toornstra. ''Ook Feyenoord kan niet zoveel wisselen, want dan wordt het ook wat minder'', aldus de 73-jarige Rotterdammer.

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft de mogelijkheid om de afwezigheid van de drie middenvelders onder meer op te vangen door Bart Nieuwkoop, Renato Tapia, Simon Gustafson of Marko Vejinović een plek te geven op het middenveld. ''Daar raakt ook Vitesse-trainer Henk Fraser niet van in de war. Je zou ook Rick Karsdorp door kunnen schuiven naar het middenveld en dan met drie verdedigers tegen Vitesse gaan spelen'', vertelt Jacobs tegenover RTV Rijnmond.



Het Algemeen Dagblad meldde donderdag dat aanvoerder Dirk Kuyt mogelijk wordt gespaard en daarom op de bank plaats zou moeten nemen. ‘’Dat vind ik de grootst mogelijke onzin. Kuyt wil helemaal geen rust. Hij wil altijd voetballen. Kuyt is in die bekercompetitie en hele belangrijke speler voor Feyenoord.''



Sparta plaatste zich dinsdagavond ten koste van FC Volendam voor de halve finales van het bekertoernooi. Bij een overwinning van Feyenoord donderdagavond in Arnhem tegen Vitesse bestaat er nog altijd de mogelijkheid dat de twee Rotterdamse clubs elkaar uiteindelijk zullen treffen in finale. ‘’Dat zou ik zo fantastisch vinden. Dat Feyenoord en Sparta in de finale tegen elkaar spelen. Dat zou toch geweldig zijn, want dat geeft het Rotterdamse voetbal zo een enorme boost'', aldus de voormalig trainer van Feyenoord, Sparta en Excelsior.