Belager Rotterdamse agent alsnog opgepakt

Een man die bij zijn aanhouding in Rotterdam een agent tegen het hoofd schopte en kon vluchten, is alsnog in de boeien geslagen. De politie arresteerde de verdachte in Den Haag.

De politie zocht met man en macht naar de 20-jarige man, onder meer omdat hij geweld had gebruikt tegen een agent. De politieman die de verdachte zaterdag wilde aanhouden , werd meerdere keren in zijn gezicht geslagen en kreeg ook nog een schop tegen zijn hoofd.Dat gebeurde nadat de agent een flatgebouw aan de Laan op Zuid was binnengelopen. De verdachte glipte toen mee naar binnen door de beveiligde toegangsdeuren. Omdat de man weigerde normaal antwoord te geven op vragen of zijn legitimatie te tonen, werd hij opgepakt.Daarop ging de verdachte volgens de politie ' helemaal door het lint'. De agent verloor tijdens de vechtpartij even het bewustzijn. De man rende daarna het pand uit. De politie begon een groot onderzoek en vond hem woensdag in een huis in Den Haag.De agent die door de man was toegetakeld, is blij met de aanhouding. ''Natuurlijk kun je in dit werk te maken krijgen met geweld, maar daarvoor ben ik niet in dit vak gegaan. Deze man ging zijn boekje ver te buiten en verdient een fikse straf'', zei de politieman.