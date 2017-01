'Klusjesmannen' plukken vrouw (76) voor 60.000 euro

Een 76-jarige vrouw uit Hendrik-Ido-Ambacht is voor 60.000 euro opgelicht door buitenlandse klusjesmannen. Het slachtoffer betaalde fors voor werkzaamheden die uiteindelijk niet werden uitgevoerd.

De politie denkt dat de daders zogeheten 'travellers' zijn. Dat zijn buitenlandse klusjesmannen die spontaan hun diensten aanbieden. Het gaat vaak om Ieren die rondrijden in een (witte) bestelbus en klanten onder druk zetten om steeds meer te betalen.



De 76-jarige vrouw kreeg deze week te horen dat er een probleem was met haar dak. ''In eerste instantie spraken ze een bedrag af met de vrouw maar dat werd steeds duurder omdat er nog meer werk moest gebeuren'', meldt de politie donderdag.



Opknapbeurt

Het slachtoffer betaalde in termijnen tienduizenden euro's, om uiteindelijk te ontdekken dat er helemaal geen werk was verricht aan haar dak. Ook krijgt ze de vijf mannen niet te pakken die de opknapbeurt zouden uitvoeren.



De politie waarschuwt mensen om goed uit te kijken voor de travellers, die er vaak agressieve verkoopmethoden op na houden. '' Vaak zijn de zogenaamde klusjesmannen gewoon heel brutaal, terwijl er eentje aanbelt zit de ander al op het dak.''



De malafide klusjesmannen weten klanten vaak te verleiden met ' mooie praatjes, folders van een gerenommeerd bouwbedrijf en een aantrekkelijke prijsafspraak'. Als eenmaal contant is betaald, verdwijnen de klussers spoorloos.