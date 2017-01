Oplichtster Woonvisie Ridderkerk weer voor de rechter

Ex-advocate Monique S., die miljoenen zou hebben verdiend aan oplichting, hoorde donderdag in hoger beroep 40 maanden cel tegen zich eisen. De juriste zou zeker zes bedrijven hebben opgelicht, waaronder de Ridderkerkse woningcorporatie Woonvisie.

S. zou ook voor ruim 130.000 euro aan sieraden achterover hebben gedrukt bij een juwelier uit Krimpen aan den IJssel. De ex-advocate ging in hoger beroep nadat ze was veroordeeld tot 3,5 jaar cel en het betalen van een forse schadevergoeding.De vrouw ontkent de aantijgingen en wees met een beschuldigende vinger naar medewerkers van haar advocatenkantoor en haar overleden man, PVV-statenlid Jos van Hal. Hij pleegde kort na de aanhouding van S. zelfmoord.S. zegt niets te hebben meegekregen van de misdrijven omdat ze een posttraumatische stressstoornis heeft, maar volgens experts is er geen verband tussen die stoornis en de strafbare feiten.