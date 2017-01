Politie arresteert 'goede doelen-dief'

De politie heeft een 24-jarige Rotterdammer aangehouden die eind vorig jaar een pot met geld voor eenzame ouderen zou hebben gestolen. Dat gebeurde bij de Van Leeuwen Recycling Groep, die zelf op zoek ging naar de identiteit van de dader.

De man zou in december vorig jaar op een onbewaakt moment de donaties hebben weggegrist. De pot met geld stond bij een balie van het bedrijf. Toen medewerkers even de ruimte verlieten, sloeg de dief zijn slag.Het bedrijf nam dat hoog op, omdat het gestolen geld was bedoeld om een feest te organiseren voor eenzame ouderen. Door camerabeelden van de dader op internet te plaatsen, wisten ze de naam van de vermoedelijke dader te achterhalen De politie heeft de verdachte inmiddels achterhaald. De Rotterdammer zit nog vast.