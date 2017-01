Reiziger: 'Iedereen is beschikbaar tegen Willem II'

Michael Reiziger

Alle Spartanen die dinsdagavond in de kwartfinale van de KNVB-beker hebben gespeeld zijn vrijdagavond inzetbaar voor het competitieduel met Willem II. "Iedereen is beschikbaar. We hebben geen blessures overgehouden aan de bekerwedstrijd. Maar we gaan nog niks zeggen over de opstelling", aldus Michael Reiziger, die wegens de schorsing van hoofdtrainer Alex Pastoor nu de hoofdverantwoordelijke is van de Spartanen.

Volgens Reiziger verbloemt het bereiken van de halve finale van de KNVB-beker de slechte reeks (één overwinning uit de laatste dertien competitiewedstrijden) niet. "Competitie is competitie. Beker is beker. We hebben dinsdag in de beker gespeeld, maar we zijn allang bezig met vrijdag. Natuurlijk zullen we kijken wat er gebeurt en wie we loten. Maar waar wij mee bezig zijn is, meer op voetballend gebied, dat we beter worden. We zijn nog steeds in een proces", aldus Reiziger.



Het bevalt de 72-voudig international goed dat hij nu tijdelijk de rol van eindverantwoordelijke mag invullen. Voor de toekomst heeft hij mooie plannen als hoofdtrainer. "Op een gegeven moment wil je gewoon naar de grote clubs. Je wilt wat neerzetten. Dat hoeft niet altijd bij de beste clubs. Wat neerzetten waardoor mensen je werk herkennen, dat is eigenlijk mijn grootste ambitie", bekent Reiziger.



Om dat doel te bereiken wil hij zichzelf als trainer blijven ontwikkelen. "Je moet als trainer veel lezen. Er is altijd wel een kloof in leeftijd. Je moet bij de dag blijven en weten wat er bij je spelers leeft. Maar dat heb ik als voetballer ook gedaan. Ik was altijd bezig met mezelf beter maken en open-minded blijven."



Vrijdagavond staat Reiziger nog langs de lijn als hoofdverantwoordelijke, daarna zit de schorsing van Sparta-trainer Alex Pastoor erop en zal hij weer de rechterhand worden van de oefenmeester.



De wedstrijd tussen Willem II (nummer 12 van de eredivisie) en Sparta (nummer 13 van de eredivisie) begint om 20:00 uur en wordt gespeeld in het Koning Willem II Stadion in Tilburg.