Mendes da Silva: 'Wist dat ik tijd nodig had en nu sta ik er'

David Mendes da Silva

David Mendes da Silva kwam in de eerste seizoenshelft nauwelijks in actie in het eerste elftal van Sparta, maar in de afgelopen drie wedstrijden maakte hij als invaller speelminuten voor de ploeg van trainer Alex Pastoor. ''Ik wist dat ik tijd nodig had en nu sta ik er. Ik ben hartstikke blij natuurlijk'', aldus de 34-jarige Rotterdammer.

De middenvelder speelt sinds de zomer van 2016 op amateurbasis voor de Kasteelclub. De komst was opmerkelijk, omdat hij daarvoor zijn voetbalschoenen aan de wilgen had gehangen en assistent-trainer werd bij het Griekse Panathinaikos. Na de keuze om toch weer te gaan voetballen, had Mendes da Silva tijd nodig om weer volledig fit te worden. ''Het was in het begin even aanhaken, omdat ik goed fit moest worden en ik had een paar keer last van mijn hamstring. Dat was minder. Maar ik sta er nu goed voor, dus ik geniet ervan om op het veld te staan en de wedstrijden te spelen. Dat vind ik eigenlijk het mooiste'', vertelt de speler, die van 1999 tot en met 2004 ook al voor Sparta speelde.



Mendes da Silva is met zijn 34-jarige leeftijd één van de oudere spelers bij de Rotterdammers. Hij speelde onder meer voor Red Bull Salzburg in Oostenrijk, Panathinaikos en AZ. ''Ik probeer als oudere en ervaren speler toch wel m'n stempel te drukken natuurlijk en de jongens mee te nemen en te begeleiden in en buiten het veld'', aldus de middenvelder die in de toekomst een trainerscarrière voor ogen ziet. ''Dat is zeker een ambitie van me. Ik hou van het spelletje en ik denk dat het ook wel iets voor me is. In de loop van de jaren zullen we het zien.''