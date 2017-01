VIDEO: Jules Deelder weigert excuses voor optreden bij Jinek

"Het hele land staat op z'n kop en dat vind ik niet pleiten voor het land." Zo blikt Jules Deelder terug op zijn spraakmakende optreden woensdagavond in het tv-programma Jinek.

Een dag na het tv-programma is Deelder het gesprek van de dag. De dichter wordt naar eigen zeggen platgebeld door journalisten, maar laat de telefoon gewoon rinkelen.In de veelbesproken uitzending trok de Rotterdamse dichter zich nergens wat van aan en babbelde vrolijk door alles en iedereen heen. Zijn eigen boekje 'Rotterdamse Kost' - het geschenk in deze Poëzieweek - deed er niet of nauwelijks meer toe.Jules had over ieder onderwerp wel een mening en kwam daar luid en duidelijk voor uit. Ondanks de aanwezig van gasten als Connie Palmen en Charles Groenhuijsen. En ondanks de veelvuldige terechtwijzingen van presentatrice Eva Jinek: "Jules, hou nu je mond."Achteraf kan Deelder er wel om lachen. "Want je mag daar natuurlijk niet voor je beurt praten en niet door iemand heen. En van die Connie Palmen werd niets gezegd. Die was zo dronken als een tor. Van Eva heb ik achteraf geen hand gekregen. Kwam er nog een of andere Jan Lul die zegt 'ga je je excuses niet aanbieden?' Een of andere oliebol. Waarvoor dan? Een soort van truttigheid. Ja, dag!"