Tattooshop in Sophia Kinderziekenhuis

In het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam konden kinderen donderdag hun gips professioneel laten versieren door echte tatoeëerders. Het is voor de jonge patiënten weer eens wat anders dan de namen van klasgenoten op hun arm.

In de hal van het ziekenhuis heeft Wouter Keijzer tattooshop 'De Gipskamer' ingericht. "Ik kwam hier veel in de tijd dat mijn dochtertje hier werd geboren. Toen zag ik al die kinderen met armen of benen in het gips. Daar staan altijd namen op, en ze gaan er zelf op tekenen. Het leek me leuk om dat eens door professionele tattoo-artists te laten doen."



Ivo laat een grote bokser op zijn ingegipste hand zetten. "Ik heb een boksers-fractuur", zegt de jongen. "Iemand duwde me op het ijs, vlakbij een wak. Ik was kleddernat. Toen werd ik zo boos dat ik hem een klap heb gegeven."



Longafwijking

De 8-jarige Fonne is vanwege een aangeboren longafwijking kind aan huis in het Sophia. Ze heeft gelukkig geen gips nodig. Maar omdat ze zo graag zo'n tattoo wil, wordt haar arm toch even in het gips gezet.



Ze geniet met volle teugen als de stoere tatoeëerders zich om haar heen verdringen om haar een tatoeage te geven. "Ik zou zelf ook wel echte tattoo's willen", zegt ze met een brede lach. "Maar dat vindt mijn moeder vast niet goed." "De mijne ook niet hoor", stelt tattoo-artist Trobbies haar gerust. "Gewoon lekker doen. Ze went er vanzelf aan."



Ondertussen vindt haar moeder het geweldig om haar dochter zo te zien stralen. "Meestal komen we hier voor onderzoek. En dat onderzoek is meestal niet leuk. Het is fantastisch dat ze nu zo'n positieve ervaring opdoet in het ziekenhuis."