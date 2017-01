Klaasen op huurbasis naar De Graafschap, Salhi vertrekt

Robert Klaasen

Robert Klaasen maakt het huidige seizoen op huurbasis af bij De Graafschap. De 23-jarige middenvelder maakte dit seizoen vooral speelminuten bij Jong Sparta in de Tweede Divisie.

Klaasen kwam in januari 2016 over van het Belgische KV Kortrijk. Hij speelde in het kampioensjaar van Sparta vijf competitiewedstrijden mee. Daarvoor speelde hij voor AZ en doorliep hij de jeugdopleiding van Feyenoord.



Salhi

Sparta heeft het contract van Akram Salhi ontbonden. De 19-jarige aanvaller doorliep de jeugdopleiding van de Kasteelclub en speelde dit seizoen nog geen wedstrijd in het eerste elftal. Hij moest het tot dusver stellen met speelminuten bij Jong Sparta.