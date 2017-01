Groep sloopt huizen in Maassluis

In de Burgemeesterbuurt in Maassluis is regelmatig overlast. Reden voor de politie om camera's te plaatsen. En die bewijzen meteen hun nut....Een groep jongeren sloopt huizen. Ze zijn vastgelegd door de camera's. Een aantal van de jongens zijn opgepakt en een paar nog niet.