Juwelenhandelaren achtervolgd en beroofd

Een juwelenhandelaar heeft een klant bezocht op de Kruiskade in Rotterdam. Hij stapt in zijn auto op weg naar de volgende klant. Wat hij niet weet: hij wordt achtervolgd door twee auto’s. De mannen in de auto’s hebben het op zijn juwelen gemunt.