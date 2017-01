Buitloze inbraak bij tankstation Capelle

Heel veel moeite, geen buit maar wel een hoop schade. Dat is het verhaal van drie inbrekers bij dit tankstation. En het verhaal krijgt een staartje want het drietal is vastgelegd. Ze zitten in Bureau Rijnmond.