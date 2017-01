Man met mes overvalt Xenos Rotterdam Centrum

BR1703_xenos03 BR1703_xenos03 BR1703_xenos02 BR1703_xenos05 BR1703_xenos01

De Xenos aan het Binnenwegplein in Rotterdam is nog maar net open als een klant zich bij de kassa meldt. Hij wil een bidon afrekenen. Maar de bidon is een afleidingsmanoeuvre. Het is een overval.