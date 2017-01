Wapens, drugs en gokspullen in Rotterdams eetcafé

arrestatieteam

Een arrestatieteam is een eetcafé binnengevallen aan de Aelbrechtskade in Rotterdam. Daar vonden agenten woensdagavond laat onder meer wapens, drugs en gokbenodigdheden, zoals een illegale pokertafel.

De politie had aanwijzingen dat het café een broeinest van criminaliteit was. ''Er zou illegaal gegokt worden, gehandeld worden in (hard)drugs en onder bezoekers zou bezit van vuurwapens geen uitzondering zijn'', aldus een schriftelijke verklaring.



Bij de inval werden alle cafébezoekers gefouilleerd. Ook hun bezittingen en auto's werden bekeken met behulp van speurhonden. In het café en de bovenliggende woningen bleken allerlei illegale spullen te liggen, zoals een vuurwapen en een mes.



Gokken

Ook werden onder meer laptops gevonden die werden gebruikt voor illegaal gokken. Verder lagen er zakken met zo'n 35 kilo poeder; 'vermoedelijk cocaïne, heroïne en/of versnijdingsmiddelen', aldus de politie, die ook blokken hasj in beslag nam.



Bij de inval werden drie mensen in de boeien geslagen. Het gaat onder meer om de eigenaar van de zaak, een 51-jarige Papendrechter. Ook bleken twee bezoekers ongewenst vreemdeling te zijn. Ook zij werden opgepakt.



De politie en gemeente kijken nog of het café gesloten kan worden. Ook wordt nog onderzoek gedaan naar de zaak. Bij de inval waren ook het Openbaar Ministerie, de Douane en de Kansspelautoriteit betrokken.