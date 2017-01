Getuigen gezocht bij schietpartij Rotterdam Zuid

Afgelopen maandagavond 23 december rond acht uur wordt er geschoten aan het W.G. Witteveenplein in Rotterdam Zuid. Een 38-jarige Rotterdammer wordt geraakt. Hij is na reanimatie overgebracht naar het ziekenhuis. Uiteraard is de politie een groot onderzoek gestart. Getuigen zijn gewenst.