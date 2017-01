Tuinvogeltelling in Chris Natuurlijk van 28 januari

Tuinvogels tellen, het Jaar van de Haan, Chinatown op de Kaap en filmfestivaltips in Chris Natuurlijk

Op 28 januari begint het Jaar van de Haan. Ook in Rotterdam wordt Chinees nieuwjaar groots gevierd. Niet alleen in het huidige Chinatown op en rond de West-Kruiskade, maar ook in Katendrecht. In Chris Natuurlijk krijg je een voorproefje van de China Kaap wandeltoer ,een wandeling door de fascinerende geschiedenis van het eerste Chinatown van Europa.De haan mag je niet meetellen in de tuinvogeltelling op 28 en 29 januari, maar koolmezen, pimpelmezen en mussen wel. Voor de Nationale Tuinvogeltelling gaat Chris Natuurlijk op bezoek bij een luisteraar met een vogelvriendelijke tuin in Rotterdam-Ommoord. Marieke Dijksman van Vogelbescherming vertelt in de uitzending hoe je het beste kunt tellen in dit tuinvogeltelweekend.Paul Verspeek , 1 van de grote filmliefhebbers van RTV Rijnmond, vertelt op persoonlijke titel welke films hij gaat zien op het 46e IFFR (International Film Festival Rotterdam).Waar hoor je over mooie parken, goede boeken, of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.