Slachtoffer Travellers: de prijs werd steeds hoger

Plots gaat de deurbel en staat een Ier voor de deur met een ogenschijnlijk fantastische deal: het huis kan spotgoedkoop worden schoonmaakt. Het overkwam een Rotterdamse, die dankzij een slimmigheidje ontdekte met oplichters te maken te hebben.

De vrouw deed donderdag haar verhaal om andere mensen te waarschuwen voor de praktijken van 'Travellers', reizende klusjesmannen die deze week een 76-jarige vrouw vele tienduizenden euro's aftroggelden De Rotterdamse werd vorig jaar geconfronteerd met een groep Ieren, die haar wijsmaakten dat ze impregneermiddel overhadden na een eerdere klus. Het huis van de vrouw zou daarom voor een zacht prijsje kunnen worden gereinigd.''We zijn er stom genoeg ingelopen omdat we dingen aan ons hoofd hadden'', vertelt het slachtoffer. ''We wilden het huis ook schoon hebben, dus we hadden zoiets van: doe maar.''Een groep van zes Ieren ging aan de slag, maar bleek al snel niet tevreden te zijn over de afsproken prijs van duizend euro: de kosten werden steeds hoger. ''We hadden zoiets: de pleuris met je'', vertelt de vrouw, die achterdochtig werd van de prijsstijgingen.De listige klusjesmannen boden daarop aan een ander huis te laten zien dat ze zogenaamd naar tevredenheid hadden schoongemaakt. ''Toen ben ik meegegaan en heb ik aangebeld. Dat was natuurlijk niet de bedoeling.''De inwoners van het huis bleken bepaald geen tevreden klanten te zijn. Ze waarschuwden de vrouw vooral niet met de travellers in zee te gaan, omdat ze zelf voor een fors bedrag waren gedupeerd door de malafide verbouwers.De Ieren drongen ondertussen aan op betaling: contant en het liefst zo snel mogelijk. De vrouw besloot de politie te bellen. ''Het was even spannend omdat het werk af was en zij weg wilden. Toen is net op tijd de politie gekomen.''Agenten adviseerden de Rotterdamse om niet te betalen, maar ze besloot de klusjesmannen toch achthonderd euro te geven. ''De politie vond het onzin dat we dat deden, maar het huis was echt brandschoon'', zegt ze.De vrouw begrijpt waarom mensen soms toch het gevraagde bedrag ophoesten. ''Ze doen niks, maar er gaat een enorm dreigende sfeer van uit. Er was er één die in het Engels zat te vloeken'', vertelt ze. ''Ze speelden ook in op het gevoel van: we hebben toch gewerkt?''