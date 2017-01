Rotterdamse redders bij Libië: het is hier een rampgebied

MS Golfo Azzuro

Zieke en uitgedroogde mensen, verdronken vluchtelingen en overvolle bootjes: de bemanning van het Nederlandse schip Golfo Azzuro wordt voor de Libische kust regelmatig geconfronteerd met gruwelijke toestanden. ''Het is hier een rampgebied.''

De trawler uit Stellendam vertrok ongeveer een half jaar geleden naar de Middellandse Zee om te helpen bij het redden van migranten die de oversteek maken van Afrika naar Europa. Veel mensen overleven die tocht niet, ondervonden ook de Nederlanders.



Schipper Adriaan Sonneveld heeft inmiddels het nodige menselijk leed op zijn netvlies. De asielzoekers die door zijn bemanning uit rubberbootjes worden gered, zijn er vaak slecht aan toe. In sommige gevallen komt de hulp zelfs te laat.



Verdronken

Sonneveld: ''We hebben een maand of twee geleden een rubberboot aangetroffen waar zeven stoffelijke overschotten in dreven. Ze zijn dus gewoon in hun eigen boot verdronken. Het kan dat die mensen in slaap zijn gevallen of onwel zijn geworden.''



De kapitein zag de afgelopen tijd meer levensgevaarlijke toestanden: groepen van vier- tot vijfhonderd migranten die aan boord van vissersboten zijn gepropt, of rubberboten die zijn afgeladen met mensen die Europa hopen te bereiken.



Het schip van de Rotterdamse stichting Golfo Azzurro heeft inmiddels al ruim 2000 levens gered van de verdrinkingsdood. Daarbij werken de Nederlanders samen met andere internationale hulporganisaties, zoals het Spaanse Proactiva Open Arms.



200 miljoen

De schipper steunt pogingen van de Europese Unie om te voorkomen dat migranten blijven proberen te oversteek te maken. Het dagelijks bestuur van de EU, de commissie, kondigde eerder deze maand aan daar 200 miljoen euro voor uit te trekken.



Met dat geld moeten mensensmokkelaars effectiever worden aangepakt en betere bescherming wordt geregeld voor migranten die vastzitten in Libië, waar sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011 geen centrale regering meer is.



Te groot

Ook wil de Europese Commissie dat migranten die vastzitten in het Noord-Afrikaanse land sneller terugkeren naar hun thuisland. Dergelijke maatregelen zijn volgens Sonneveld hard nodig, omdat de zee te groot is om alle migranten te kunnen redden.



''Het streven is goed. Zorg ervoor dat de mensen aan wal blijven en niet in die gammele bootjes stappen'', zegt de schipper, die benadrukt dat 'echt een armada' nodig zou zijn om iedereen uit zee te kunnen plukken.