Nog veel vragen over brandstichting bij vluchteling Zwijndrecht

De getroffen woning. Foto: Robert Bas

De gemeente Zwijndrecht heeft nog geen duidelijkheid over de motieven van inbrekers die brand hebben gesticht in de woning van een Syrische vluchteling. Burgemeester Dominic Schrijer kan nog niet zeggen of het gaat om een gerichte actie tegen vluchtelingen.

Door de brand liep de woning van de Syriër aan de Pieter de Hoochstraat eind vorig jaar veel schade op. De politie gaat uit van brandstichting, omdat uit onderzoek bleek dat er meerdere brandhaarden waren in het huis.



De vluchteling liep deze week met een cameraploeg van Nieuwsuur door de verwoeste woning. Hij twijfelt er niet aan dat de daders racistische motieven hadden: ''Als ze hier alleen maar kwamen om dingen te stelen, waren ze na hun daad wel meteen vertrokken.''



Trieste situatie

Schrijer reageert geschrokken op het relaas van de vluchteling. ''Het is natuurlijk een hele trieste situatie'', vertelt hij. De burgemeester vindt het verschrikkelijk dat iemand die is gevlucht uit een oorlogsgebied zoiets moet meemaken. ''Het is een hele nare ervaring.''



Toch weet de burgemeester niet zeker of het inderdaad ging om een gerichte actie tegen vluchtelingen. ''Het is geen makkelijke puzzel'', stelt hij. Er zouden in de buurt geen signalen zijn geweest van bedreigingen tegen de Syriër.



Gemarkeerd

Buurtbewoners zijn sceptisch. Ze zeiden tegen Nieuwsuur dat woningen van buitenlanders, onder wie een Antilliaan, twee maanden geleden zijn gemarkeerd met verf. ''Dat vonden wij al raar. Waarom alleen bij deze mensen?''



Volgens Schrijer is het uiteindelijk aan de politie om uit te zoeken wat het motief was voor de brandstichting. ''Dat weten we op dit moment niet'', aldus de burgemeester. ''Maar we houden goed in de gaten op sprake is van geweld tegen vluchtelingen.''



Veilig

Komende week gaat de burgemeester met de man in gesprek om hem gerust te stellen. De Syriër vreest dat zijn gezin niet veilig is in Zwijndrecht. Binnenkort komen zijn vrouw en kinderen naar Nederland voor gezinshereniging.



Schrijer wil er alles aan doen om te zorgen dat zijn gezin goed kan inburgeren in Zwijndrecht.