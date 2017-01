Veel angst en onvrede op informatieavond na schietpartij

Buurtbewoners rondom het W.G. Witteveenplein in Rotterdam-Zuid willen actie van politie en politiek na het vierde schietincident in anderhalf jaar.

"Het loopt hier de spuigaten uit", aldus een buurtbewoner op de informatiebijeenkomst in wijkgebouw de Peperlink. "De tijden veranderen en daar moeten maatregelen voor getroffen worden", reageerde iemand op de schietpartij bij het W.G. Witteveenplein Buurtbewoners hoorden maandag even na acht uur schoten. Ze waarschuwden de politie. Die vond een zwaargewonde man op straat die na reanimatie naar het ziekenhuis werd vervoerd. Vooral het feit dat het op een tijdstip gebeurde waarop veel mensen nog op straat zijn, zorgt voor angst in de buurt.Leden van de gebiedscommissie en het buurtbestuur onderkennen de klachten uit de buurt en beloven met het gemeentebestuur in gesprek te gaan. Tot die tijd is het vooral opletten en alles melden, zegt wijkagent Rob. De politie is een onderzoek gestart naar de schietpartij en heeft twintig man op de zaak gezet.