Ook inval in Zwijndrecht bij actie tegen Hells Angels

Motor

De politie heeft bij een grote actie tegen de Haarlemse afdeling van de Hells Angels zeker één inval gedaan in Zwijndrecht. Agenten doorzochten ook in negen andere gemeenten panden en clubhuizen van de bikers.

De politie arresteerde in Haarlem alle negen leden van de lokale tak van de Angels. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie.



Een aantal bikers zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan zaken als afpersing, bedreiging, geweld en brandstichting.



Zwijndrecht

Een woordvoerster van de politie kon donderdag nog niet zeggen hoeveel panden in Zwijndrecht zijn doorzocht. Het is ook onduidelijk of mensen zijn opgepakt in de gemeente.



De actie tegen het Haarlemse chapter van de club is onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek dat al loopt sinds 2015. Daarbij zijn 29 zaken uitvoerig bekeken.



''Hieruit is de verdenking naar voren gekomen dat leden van de Hells Angels chapter Haarlem, in wisselende samenstelling bij deze incidenten betrokken waren'', meldt de politie.