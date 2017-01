Van Bronckhorst: 'Niet het Feyenoord gezien wat ik wil zien'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst was na de verloren bekerwedstrijd tegen Vitesse niet te spreken over de instelling van de Rotterdammers. ''De manier waarop we speelden, vooral in de tweede helft, is niet hoe ik het wil zien.''

Dat enkele belangrijke spelers als Karim el Ahmadi en Tonny Vilhena ontbraken, ziet de coach niet als oorzaak hiervan. ''Het is te makkelijk om dit als reden te noemen want de kern stond er gewoon. Vitesse was gretiger dan wij.''