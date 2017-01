Weer Rotterdamse Dichter des Vaderlands

Ester Naomi Perquin. Foto: wiki

Nederland heeft voor de tweede keer op rij een Rotterdamse Dichter des Vaderlands. Ester Naomi Perquin neemt het stokje over van Anne Vegter.

Perquin groeide op in Zeeland en woont al jaren in Rotterdam. Ze won eerder de Anna Blamanprijs. Ook presenteert ze een nachtprogramma op Radio1.



Nederland heeft sinds 2000 een Dichter des Vaderlands. De eerste was Driek van Wissen. De dichter is een ambassadeur van de poëzie in ons land.