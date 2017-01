Sjoerd Mossou te gast in FC Rijnmond

Sjoerd Mossou

Sjoerd Mossou is vanmiddag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De columnist van het Algemeen Dagblad schuift aan naast presentator Etienne Verhoeff en analist Geert den Ouden. Met Mossou blikken we uiteraard terug op de pijnlijk bekernederlaag van Feyenoord.

Natuurlijk gaat het in FC Rijnmond ook over Sparta, dat eerder deze week wel de laatste vier bereikte van de KNVB-beker door FC Volendam te verslaan. In de halve eindstrijd wacht Vitesse op het Kasteel.



FC Rijnmond begint vanmiddag rond 17.20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald tot de volgende dag.