'Meldingen over wegdekschade Zuid-Holland stromen binnen'

Foto: MediaTV

Het regent meldingen over vorstschade aan het wegdek op de snelwegen in Zuid-Holland. Wegwerkers zijn druk bezig om de gaten te repareren. Vrijdagochtend vroeg gebeurde dat op de A15 bij Gorinchem.

''Doordat het 's nachts vriest en overdag dooit gaat het water uitzetten in het zoab (Zeer Open Asfalt Beton) en knalt het eruit'', zegt Henk van Bommel van Rijkswaterstaat op Radio Rijnmond. ''De afgelopen weken stroomden de meldingen bij ons binnen over wegdekschade.''



Wegwerkers zijn vooral 's nachts aan het werk om alle gaten zo goed mogelijk te repareren voordat de ochtendspits weer op gang komt. ''Ze frezen het kapotte asfalt eruit en leggen er dan nieuw asfalt in. Voor 5.00 uur is alles weer gereed'', aldus Van Bommel.



Veiliger

Zoab is vanwege de open structuur gevoeliger voor vorstschade dan andere soorten asfalt. toch is Van Bommel blij dat wegbeheerders steeds vaker voor zoab kiezen:



''Zoab is veel veiliger bij hoosbuien en het levert minder geluidsoverlast tijdens het rijden op. We hebben voor deze winter rekening gehouden met een half miljoen euro vorstschade in Zuid-Holland. Tot nu toe is daarvan 125.000 euro uitgegeven.''