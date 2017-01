Bettie Serveert jubileert in Live uit Lloyd

"Let's build a bridge" zijn de bijna profetisch actuele eerste woorden op de nieuwe plaat van Bettie Serveert. Zangeres Carol van Dyk (1962) en haar mannen bestaan 25 jaar en leveren met hun elfde album 'Damaged Good' een ijzersterke plaat af die nergens gedateerd klinkt en toch een herkenbare Bettie-plaat is. Bettie Serveert is terug, van nooit weggeweest.

is een van de meest diverse platen dietot nu toe heeft gemaakt. Van korte songs die amper een minuut duren tot een compleet epos van acht minuten en alles er tussen in. Het is een ‘groot verhaal’, intens, ruig, teder en vooral met veel vuur en passie. Een aantal liedjes zal zeker ook herinneringen oproepen aan de klassieker, het debuut waar het vijfentwintig jaar geleden (!!) allemaal mee begon.start in 1991. Het daaropvolgende jaar brengt de groep rond Carol van Dyk en gitarist Peter Visser het albumuit. Dit blijkt meteen een schot in de roos, want in binnen- als buitenland wordt het vol lof ontvangen en krijgt het zelfs de gouden status. Het levert de band ook meteen veel grote optredens op, o.a. op Pinkpop en internationale tours met genre-genoten als Wilco, Jeff Buckley, Dinosaur Jr., Buffalo Tom en Belly, iconische bands in die tijd.viert het bandjubileum in 2017 door het hele land met een uitgebreide clubtour. Vrijdagavond 27 januari staat de band in een uitverkochtin Rotterdam op 18 maart speeltnog in de regio inin Dordrecht.

