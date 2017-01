'Inhoudelijk sloeg het verweer van de opgestapte Van der Steur nergens op'

Bas Haan in de studio bij Radio Rijnmond Ard van der Steur

De Rotterdamse onderzoeksjournalist Bas Haan sluit niet uit dat de bonnetjesaffaire nog een staartje krijgt na het opstappen van minister Van der Steur. Dat zei hij vrijdag op Radio Rijnmond.

Haan bracht de zaak eerder deze maand weer aan het rollen door bewijs over het achterhouden van informatie door Van der Steur over de Teevendeal te publiceren. Hij gaf jaren geleden als Kamerlid advies hoe minister Opstelten kritische kamervragen over de deal het beste kon beantwoorden.



Miljoenen

De Teevendeal ging over een deal die Fred Teeven in 2000 als officier van justitie sloot met drugscrimineel Cees H. Ze kwamen tot een schikking van bijna 4,8 miljoen gulden. Jaren later werden in politiek Den Haag vragen gesteld over de deal. Cruciaal daarin was een bonnetje met het exacte bedrag van de miljoenendeal.



Het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat werd bestuurd door oud-minister Ivo Opstelten en oud-staatssecretaris Fred Teeven, kon het bonnetje niet vinden. Journalist Haan lukte dat wel, waardoor Opstelten en Teeven moesten opstappen.



Geen verrassing

Het aftreden van Van der Steur (opvolger van Opstelten) tijdens het debat donderdag in de Tweede Kamer kwam voor Haan niet als verrassing: ''Dit was wel een van de veel gehoorde scenario's. Qua lichaamstaal en houding was hij wel overtuigend, maar inhoudelijk sloeg het van a tot z nergens op.''



''Kijk , hij had geen verweer. Het is zo evident niet waar wat hij zei. En dan kun je dat wel met heel veel energie brengen, maar dan is het nog steeds niet waar.''



Premier Rutte

Haan hoopt dat de Tweede Kamer meer vragen over de kwestie gaat stellen. ''Van der Steur heeft nu gediend als een buffer voor Rutte. Maar het is nog helemaal niet klaar. Er is zelfs nieuwe informatie bijgekomen. Daar waar we begin deze week er achter kwamen dat er een adviseur van Rutte van cruciale informatie op de hoogte was, blijken er nu vijf directe ambtenaren van Rutte op de hoogte te geweest.''



''Ik heb geen idee hoe het nu verder gaat. Of er nog een debat met Rutte komt of dat het nu gewoon klaar is'', besluit Haan.