Stolpersteine teruggeplaatst in Rotterdam-West

In Rotterdam-West zijn vrijdag enkele nieuwe Stolpersteine geplaatst op plekken waar ze vorig jaar werden gestolen. Dat gebeurde in de Graaf Florisstraat en aan de Mathenesserlaan, in aanwezigheid van enkele rabijnen en politiemensen.





De stenen zijn een project van een Duitse kunstenaar dat sinds 2007 navolging krijgt in Nederland. De stenen van 10 bij 10 centimeter zijn voorzien van een messing plaatje met daarop persoonlijke informatie van joodse slachtoffers; de geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden.



In Rotterdam zijn de eerste struikelstenen geplaatst in 2010. Inmiddels liggen er vele tientallen op meerdere plekken in de stad. De Stolpersteine liggen in het trottoir voor huizen waar in de Tweede Wereldoorlog joden woonden en die de oorlog niet hebben overleefd.