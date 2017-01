Kinderboerderij Hoogvliet opnieuw slachtoffer inbraak

Ton van der Roer Foto: politie

Bij kinderboerderij Oedenstee in Hoogvliet is voor de zoveelste keer ingebroken. De dader kwam in de nacht van donderdag op vrijdag binnen door een raam te forceren. Er is voor duizenden euro's schade aangericht.





De kinderboerderij was volgens Van der Roer de afgelopen jaren vaker doelwit van dieven en inbrekers.



