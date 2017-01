Smog in regio Rijnmond afgenomen

De skyline van Rotterdam

De luchtkwaliteit in de regio Rijnmond is de laatste dagen sterk verbeterd. Afgelopen weekend was de combinatie van weersomstandigheden en de uitstoot van de industrie zodanig dat er veel smog ontstond.

Er kwamen 58 klachten binnen. Maandag werd door de DCMR Milieudienst Rijnmond daarom stankcode 2 ingesteld. Bedrijven moesten hun uitstoot beperken of bepaalde activiteiten staken.



Woensdag schaalde de dienst terug naar stankcode 1. Vrijdag bleek uit metingen dat de luchtkwaliteit weer normaal is en werd de waarschuwing helemaal ingetrokken.