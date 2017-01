Excelsior ongewijzigd tegen Roda JC

Excelsior start zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Roda JC met dezelfde elf spelers die vorig weekend gelijkspeelden tegen Go Ahead Eagles (1-1). Dat betekent dat Luigi Bruins en Ryan Koolwijk weer op de bank plaats moeten nemen. Ook Mike van Duinen start niet in Kerkrade tegen zijn oude club.

Aanvaller Stanley Elbers is zaterdag vanwege een blessure aan zijn hamstring niet inzetbaar. Bij winst op Roda JC kan Excelsior de concurrent in de strijd tegen degradatie op zeven punten zetten. De Rotterdammers hebben momenteel zeventien punten, Roda JC is hekkensluiter met dertien punten.



Eerder dit seizoen verloor Excelsior op eigen veld nog van Roda JC met 1-0. De enige zege van de Limburgers tot dusver. Wel speelde de nummer laatst tien keer gelijk.