Vakbonden eisen goed sociaal plan voor personeel glasfabriek

De glasfabriek in Schiedam

Het personeel van de glasfabriek in Schiedam is vrijdag over de sluiting bijgepraat door de vakbonden. Er is volgens de bonden nog veel onduidelijk, maar ze eisen in ieder geval een zeer goed sociaal plan voor de 230 medewerkers.

Zo moet er een ouderenregeling komen en een ontslagvergoeding volgens de gunstige oude kantonrechtersformule. Verder bekijken de bonden of ze de sluiting nog kunnen tegenhouden, maar ze hebben daar weinig hoopt op.



Medewerkers van de glasfabriek vinden het van de gekke dat het Amerikaanse moederbedrijf de winstgevende fabriek in Schiedam wil sluiten om nog meer winst te kunnen maken in Polen, waar de lonen lager liggen.



Direct na de bekendmaking van de sluiting werd al duidelijk dat een deel van het personeel mogelijk aan de slag kan in andere vestigingen. De fabrieken in Leerdam en Maastricht blijven wel open.



Rijnmond Bouw

Bovendien komt er ook uit andere hoeken hulp voor de Schiedamse medewerkers. Opleidingsinstituut Rijnmond Bouw gaat maandag met de gemeente overleggen of er een omscholingstraject met baangarantie voor een deel van het overtollige personeel kan komen.



Het centrum leidt jongeren, gehandicapten en werklozen op voor functies in de bouw.