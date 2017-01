Faik: 'Ik heb gewacht op mijn kans'

Hicham Faik

Na de degradatiekraker van afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles (1-1) staat er zaterdagavond in Kerkrade opnieuw een belangrijk duel op het programma voor Excelsior. ''Het is een hele belangrijke wedstrijd. Jammer genoeg spelen we gelijk tegen Go Ahead, maar we gaan wel de bus in om daar drie punten te pakken'', aldus Hicham Faik.

Excelsior heeft het dit seizoen lastig met tegenstanders uit het rechter rijtje van de eredivisie. Zo verloor de club uit Kralingen de eerdere confrontatie op Woudestein van Roda JC (1-0) en waren PEC Zwolle (0-2) en Go Ahead Eagles (3-0) ook al eens te sterk voor de nummer 14 van de competitie. ''Het is wel gebleken dat wij tegen de mindere tegenstanders wel wat moeite hebben om te winnen'', vertelt de 24-jarige middenvelder die een vaste waarde is voor Excelsior. ''Ik ben later binnengekomen. Een paar keer ingevallen, maar nu heb ik mijn plekje. Ik heb gewacht op mijn kans'', aldus Faik tegenover RTV Rijnmond.



Faik speelt zaterdagavond net als zijn teamgenoten Anouar Hadouir, Mike van Duinen en Filip Kurto tegen zijn oude club. ''Ik heb heel veel mooie herinneringen aan die club. Ik heb de promotie meegemaakt en ik heb er vorig seizoen heel veel wedstrijden voor gespeeld.''