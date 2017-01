Rijnmond Staat Stil met Eus Roovers

Nieuwe avonturen met Feyenoord! Nee, niet de uitschakeling in de beker. Noch betreft het de kampioenskansen. Evenmin gaat het over het gedrag van de supporters.

Er is een nieuw boek. Een voorleesboek:. Geschreven door Eus Roovers(1968), zelf al heel lang en fanatiek Feyenoordsupporter.Een lief boek voor kinderen, van een zachtaardige supporter. Ook dat kan, in de Kuip, waar het boek werd gepresenteerd. "Ik heb nooit kunnen scoren voor Feyenoord in de Kuip, dus dan moet ik dit wel als mijn hoogtepunt beschouwen."Zijn liefde voor Feyenoord is een klassiek verhaal. "Aan de hand van mijn vader naar Feyenoord-FC Wageningen in 1974. Uitslag 8-2. Ik was zes jaar en riep vanaf de tribune 'en Wim Jansen maakte een sliding. Vergeet je nooit meer."Ook al kwam hij uit Oosterhout, temidden van NAC, Willem II en RKC, hij ging voortaan naar Feyenoord. "Onze clubliefde is onafhankelijk van het resultaat. De vrienden die ik eraan heb overgehouden, dat is misschien het mooiste."En altijd maar mee, uit en thuis. Ook al was het vriendschappelijk in Aarhus tegen Manchester City. As Roma uit in 2015, ook die, ja. "Mijn tante woont er, ik ben er een week geweest. Al voor de wedstrijd had ik door: de politie hier heeft het niet goed voorbereid. Natuurlijk zijn er altijd gasten die rotzooi trappen, maar die nuance moet je maken. Gelukkig hebben we dit seizoen in Manchester onze revanche gehaald."Lange tijd schreef Roovers voor het magazine, met kritische stukken over het beleid bij Feyenoord. "Maar ik heb als schrijver een ontwikkeling doorgemaakt. Verhalen met een knipoog, over wat Feyenoord betekent voor supporters, dat gaat mij beter af dan stukken over de financiën."Hij is van de 'Kunst met de hele kleine k', van 'kunst zoals het niet is bedoeld'. Zo kwam hij op het dadaeusme , met blanco boeken. Een kaft, een flaptekst, lege pagina's en een titel. "", "" en "Een uitgave in die reeks zou kunnen luiden ""... Eus Roovers: "Ook al halen we de titel niet, toch kan er een mooi boek uitkomen. PSV-uit, bijvoorbeeld. Of Manchester thuis. Als je daar als kind bij was, dat vergeet je je leven niet."