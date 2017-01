Van Bronckhorst: 'Teleurstelling omzetten in drive'

Giovanni van Bronckhorst wil na de zeperd tegen Vitesse (2-0 nederlaag) alleen nog maar vooruitkijken. Zondag speelt Feyenoord om 16.45 uur tegen NEC. De trainer van Feyenoord kan weer beschikken over Tonny Vilhena, die terugkeert na een schorsing. Doelman Kenneth Vermeer maakt maandag zijn rentree in het tweede elftal.

Voor Van Bronckhorst is het prettig dat Vilhena terugkeert. "Tegen Vitesse bleek weer hoe belangrijk El Ahmadi en Vilhena zijn. Als zij wegvallen, zijn ze moeilijk op te vangen." Vilhena zal tegen NEC weer in de basis starten ten koste van Renato Tapia. Bij Feyenoord heeft niemand klachten die voorkomen dat ze tegen NEC kunnen spelen.



NEC won afgelopen zondag met 2-0 van Roda JC en is volgens Van Bronckhorst goed begonnen aan de tweede seizoenshelft. "Ze hebben stappen gemaakt. NEC kan goed compact spelen en dan gevaarlijk worden. Maar de intentie van ons is wel om vol vooruit te gaan."