ARCHIEF RIJNMOND 15 jan 2017 - Crematie

Afgelopen week heb ik in gedachten mijn crematie zitten vormgeven.

Ik heb zitten bedenken hoe het afscheid van mijn aardse bestaan er zou mogen uitzien.



Niet dat het slecht met me gaat of zo.

Ik ben van de week weliswaar van een vakantie teruggekomen met een gebroken teen, maar mijn mannelijke kleinzieligheid gaat ook weer niet zó ver dat ik daardoor al meteen mijn einde zie naderen.



Nee, het kwam door twee crematies waar ik meteen na thuiskomst naartoe kon.

Woensdag die van de Rotterdamse zangeres Marja van der Wolf, ook bekend als Marja Valentina.

Zij overleed op 89-jarige leeftijd.

En twee dagen later de crematie van de vrouw van goede muziekvriend Rinus Blijleven.

Zijn vrouw, Reina, werd maar 61.



Het waren, zoals te doen gebruikelijk, bijeenkomsten met sprekers, muziek en iets te eten.



Voor de direct betrokkenen kunnen zulke bijeenkomsten een soort emotionele achtbaan vormen.

Voor iemand die er iets verder vanaf staat, zoals ik in dit geval, werkt het een beetje anders.



Ik leef mee, maar het is niet primair míjn verdriet.

Ik bekijk zo’n crematie óók een beetje met de ogen van iemand die naar een theatervoorstelling gaat.

Wat gebeurt er allemaal, hoe doen ze het, wat werkt wel, wat niet, dat soort dingen.



Mijn gevoel zegt me dat de begrafenis-cake op z’n retour is.

Bij beide gelegenheden waren nootjes, zoutjes en bitterballen.

Waar ik weer veel te veel van heb gegeten.

Aan één bitterbal heb ik nog lelijk mijn bek gebrand ook.

God straft de gulzige.



Wat zou ik op mijn eigen crematie graag geserveerd zien?

Ik denk: taart. Een hele stapel vlaaien. Zoals bij het afscheid van mijn vader, jaren geleden.

Laat het maar een beetje feestelijk zijn.



Als iemand heel jong sterft, of op een heel akelige manier, dan is er weinig aanleiding om een crematie iets feestelijks mee te geven.

Maar als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, zelfs met mijn 57 jaar: ik heb inmiddels al lang genoeg z’n bevoorrecht leven geleid dat je bij mijn afscheid echt niet meer héél dramatisch kunt gaan lopen doen.



Dat zou ik ook graag zèlf in een toespraak benadrukken.

Hoe bevoorrecht mijn leven is geweest.

Bevoorrecht … door het deel van de wereld waarin ik ben opgegroeid.

Bevoorrecht … door de welstand die ik daarbinnen nog eens heb gekend.

Door de talenten die me zijn gegeven.

Door het bevredigende werk dat ik voor mezelf heb gecreëerd.

Door al het reizen dat ik heb kunnen doen.

En door een paar fijne, langdurige relaties.



En dat ik dat graag zèlf zou willen melden in een speech is nog niet eens om over mijn graf heen controle te houden, maar omdat ik mezelf – in alle bescheidenheid – geen slechte spreker vind.

Anders dan de meeste mensen zie ik er nooit tegen op om in het openbaar te spreken. Ik vind het zelfs wel leuk.



Misschien moet ik maar eens wat gaan opnemen.

Voor je-weet-nooit.



En dan natuurlijk de muziek.

Ik heb wel voorkeuren, dat kunt u zich vast voorstellen, maar ach.

Ik heb eigenlijk maar één min of meer dwingend verzoek.

En dat is voor de uitloop-muziek.



U kent dat wel.

De sprekers zijn geweest, en onder de ‘uitloop-muziek’ gaat iedereen nog even langs de kist voor een laatste groet, en dan richting koffiekamer.

Meestal is die muziek niet lang genoeg en moet ie een paar keer opnieuw worden gestart.

Ik zou graag een lange montage laten horen van één nummer.

Van één bepaald nummer waarbij niemand zichzelf en zijn eventuele verdriet nog heel serieus kan nemen.

In gedachten zie ik de mensen richting de vlaai hobbelen op deze klanken:





SPEELLIJST



DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost



2. Ta-ta-ta – André van Duin



MARJA VALENTINA

Gesprek met zangeres Marja Valentina uit 2004.

Herhaald naar aanleiding van haar overlijden.

Omlijst door:

3. Diep in mijn hart - The Valentina’s

4. Ti diro - The Valentina’s

5. The man I love - The Valentina’s

6. Teach me tonight - The Valentina’s

7. Harmony – The Harmony Singers

8. I’ll be with you in appleblossom time - The Valentina’s

9. Over de velden - The Valentina’s



AANKONDIGINGEN

10. Americanas – Metropole Orchestra Big Band