ARCHIEF RIJNMOND 22 jan 201 - Vrouwenstudies

904-FOTO_In-bed

Afgelopen week heb ik de balans opgemaakt van veertig jaar vrouwenstudies.

Of nou ja, vrouwenstudies … laat ik zeggen: de balans van veertig jaar fantaseren over en omgaan met het andere geslacht.



Het begon natuurlijk in mijn puberjaren.

Jaren waarin vrouwen wezens leken van een vreemde planeet.

Ik had geen idee hoe je het moest aanknopen.

Hoe je de brug kon slaan tussen de blote foto’s die me opwonden en meisjes van vlees en bloed die aan de periferie van mijn bestaan voorbij schoven.



Hoe moest dat zijn, om met een vrouw het bed te delen?



Het zou tot mijn 21e duren voordat mijn eerste vriendin zich aandiende.



Toen wist ik hoe het was.



Of, nou ja, toen begon een ontdekkingstocht.

Want er volgden nog meer relaties, en elke relatie is natuurlijk weer een beetje anders. Elke relatie stelt je in staat om weer iets meer te leren over jezelf, over de ander, en over hoe je je kunt verhouden tot de ander.

Steeds een nieuw college, aan de faculteit ’Vrouwenstudies’.



Inmiddels ben ik voor de tweede keer getrouwd, vijf jaar alweer, en behoorlijk gelukkig.

Mijn vrouw en ik vormen een goede combinatie.

Ik ervaar mijn vrouw geloof ik ook niet als iemand van een vreemde planeet.

Althans: ik heb dat gevoel bij haar véél minder dan ik het bij wie dan ook heb.



Het is ook anders dan ik me ooit had kunnen voorstellen, veertig jaar geleden.



Laat ik u deelgenoot maken van één bedgeheim.



Mijn vrouw en ik slapen in het souterrain van ons huis, aan de achterkant.

Dat is de rustigste plek, en daar wordt het ook in de zomer nooit te warm.

Het kan er in de winter wel flink koud zijn.

Dat zouden we kunnen verhelpen door de radiator in de slaapkamer open te draaien. Maar een frisse slaapkamer is wel zo prettig, vinden we allebei.

Komt bij dat ik het gauw warm heb in bed.

Ook gauw: te warm.

Met zweten en al.



Meestal stappen wij tegelijk het bed in, maar van de week was ik een keer ietsje eerder.

Ik had mijn tanden al gepoetst, mijn vrouw móest nog naar de badkamer, en terwijl ik onderweg naar beneden liep, hoorde ik mijn vrouw zeggen: ‘Ga jij even aan mijn kant liggen?’



In de winter kan niet alleen de slaapkamer, maar ook het bed ijskoud zijn. De eerste minuten in bed zijn dan even doorbijten.

Daar zag het nu ook naar uit.

Het verzoek van mijn vrouw – die veel bevattelijker is voor kou dan ik - hield in of ik ‘haar’ kant van het bed even wilde voor-verwarmen, voordat ik aan mijn ‘eigen’ kant ging liggen.



Tuurlijk.

Dat doe ik wel vaker, als het zo uitkomt.



En terwijl ik daar zo lag, in afwachting van mijn vrouw, moest ik terugdenken aan de puber in zijn jongenskamer die ik ooit was.



Hoe had ik ooit kunnen weten dat geluk er zo uitziet?





SPEELLIJST



1. Ik mis je – John Verkroost



HUWELIJK

2. Ik hou van jou – André van Duin

3. Dat heerlijke warreme bed – LP Slome Japie in de Horlepiep

4. In bed is ze moe – Kees Korbijn



A. MOONEN

5. Gesprek met A. Moonen (1993)

6. Ik ben niemand – A. Moonen



7. Wordt vervolgd – Djanko



AANKONDIGINGEN

8 Americanas – Metropole Orchestra Big Band



9. Ballade van de bèta-blokkers – Mike Boddé

10. Luister naar mijn lied – Jop Pannekoek

11. Let’s take the elevator – Rens de Ronde