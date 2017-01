Dordtse horeca positief na gesprek met Brok

Met posters wil café Sebes bezoekers erop wijzen dat drugs niet welkom zijn in de zaak

De lucht is geklaard tussen burgemeester Arno Brok en de horecaondernemers in Dordrecht. Brok had donderdagavond een ‘goed gesprek’ met de ondernemers. De kroegbazen lieten eerder weten te balen van het strenge horecabeleid van de burgemeester.





dat ze niet altijd kunnen weten wat een klant in zijn zakken heeft.



Goede horeca

In het gesprek met het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland en de eigenaren van café Scheffers en Sebes heeft de burgemeester onderstreept dat horecaondernemers die hun zaken goed op orde hebben zich geen zorgen moeten maken.



"De gemeente handelt naar de wet en voert het huidige beleid uit. Bij ernstig geweld wordt direct voor korte tijd gesloten om de orde te herstellen en onderzoek te doen naar de toedracht. Als later blijkt dat een eigenaar alles in het werk heeft gesteld om dit te voorkomen, mag de eigenaar de zaak weer openen", aldus Brok.



Communicatie

Brok heeft toegezegd dat hij en zijn opvolger beter gaan communiceren met de horecaondernemers. "Wij hebben een positief gevoel overgehouden aan het gesprek. De lijntjes worden korter", aldus Hubert Sebes van Café Sebes.



